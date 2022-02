Tre motivi per tornare allo stadio: questo Torino merita un Olimpico pieno

Il derby di venerdì lo ha dimostrato per l'ennesima volta: un Torino come quello di Ivan Juric non si vedeva da diverso tempo. All'Allianz Stadium, Belotti e compagni hanno ribadito la volontà di continuare a macinare prestazioni per regalare al Toro un bel finale di stagione, già a partire dalla gara di domenica prossima. L'entusiasmo dei tifosi granata nel settore ospiti è stato contagioso, sarebbe un peccato se non si traducesse in una cornice di pubblico più folta anche in casa. L'occasione c'è, perché l'Olimpico Grande Torino tornerà al 75% di capienza già da domenica, quando i granata ospiteranno il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri. Nonostante uno score casalingo ampiamente positivo (7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), solo nel derby d'andata e contro la Sampdoria è stata superata quota 10.000 spettatori, per questo vi diamo tre motivi per tornare allo stadio.