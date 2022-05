Verona-Torino, al via la vendita dei biglietti nel settore ospiti. Le info

Da oggi è possibile acquistare i biglietti del settore ospiti per il match con il Verona, ultima trasferta della stagione granata

Il Torino ha comunicato con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale che da oggi, lunedì 9 maggio, sono in vendita i biglietti per il settore ospiti per la sfida Verona-Torino in programma sabato alle 18.