Calciomercato Torino, Cairo: “Belotti? Certo che resta”

Scuro in volto, il presidente Urbano Cairo ha abbandonato in fretta lo stadio Olimpico di Roma dopo la sconfitta del suo Torino. Passando dalla zona mista, il patron granata non ha voluto fermarsi a parlare con i giornalisti. Il nostro inviato a Roma ha però ottenuto una risposta: “Certo che Belotti resta“, in riferimento alle voci di mercato diffusesi nelle ultime ore sull’interessamento del West Ham per il capitano granata. Dunque stando alle parole del numero uno granata, Belotti rimarrà a Torino sicuramente almeno sino a giugno.

Nostro inviato a Roma