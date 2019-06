Lyanco sbanca il torneo di Tolone: rigore decisivo, vittoria e premio di miglior difensore

Felice epilogo per il Brasile Olimpico e per Lyanco, vincitori del Torneo di Tolone ai danni del Giappone, battuto per 5-4 dopo i calci di rigore, dopo che i 90 minuti erano terminati sul risultato di 1-1.

LA FINALE – Brasile e Giappone arrivavano alla finale dopo aver battuto rispettivamente Irlanda e Messico. I sudamericani si portano in vantaggio già al 19′ con Antony, e sono sostanzialmente padroni del campo, almeno fino al 39′, quando Ogawa mette le cose in parità. Nella seconda frazione di gioco continua la sostanziale parità e, solo dopo i rigori, il Brasile riesce a laurearsi campione. Per i verdeoro allenati dal CT Jardine la vittoria che consegna il titolo spezza i 3 anni di dominio consecutivi dell’Inghilterra, quest’anno eliminata ai gironi.

LYANCO – Il giocatore di proprietà dei granata, che dei brasiliani è stato in questa manifestazione il capitano, ha potuto sfruttare il Torneo per mettersi ancora in mostra e confermare le sue qualità, dimostrandosi vero e proprio leader dei suoi. Anche in finale Lyanco ha garantito solidità al reparto, fermando gli attacchi dei nipponici, Ogawa ed Iwasaki in testa, il primo vera spina nel fianco del Brasile. Nell’ultimo atto del torneo Lyanco si è incaricato anche di battere l’ultimo rigore, quello che, a seguito dell’errore di Hatate, ha consegnato la vittoria ai suoi: per le sue ottime prestazioni, a fine gara è stato nominato anche miglior difensore del torneo e secondo miglior giocatore della manifestazione. Risultato importante in una vetrina importante quindi, in un periodo che vede il giocatore al centro di alcune voci di mercato, ferma restando la volontà attuale da parte del Torino di far vestire a Lyanco la maglia granata la prossima stagione.