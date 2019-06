Calciomercato Torino, dal Brasile: “Roma, PSV e Zenit su Lyanco”

Che Lyanco fosse uno dei difensori brasiliani più interessanti in prospettiva, era cosa nota. Ora, però, dopo il redditizio prestito a Bologna l’hanno capito anche diversi dirigenti dei principali club europei. A conoscerlo bene è soprattutto Gianluca Petrachi, che lo ha portato al Toro due estati fa e che, secondo quanto riportato da Globoesporte.com (testata giornalistica brasiliana), lo avrebbe messo tra gli obiettivi principali della nuova Roma di Fonseca. D’altronde la grande stima per il classe 1997 è nota e non sarebbe una sorpresa se il club giallorosso provasse a strapparlo al Toro.

Sul titolare della Seleção Olimpica, impegnato nel Torneo di Tolone, non ci sarebbero solo gli occhi della Roma: le testate giornalistiche brasiliane parlano anche di PSV, Zenit e Wolfsburg. Fari puntati su Lyanco, quindi, che nei progetti del Torino dovrebbe il posto lasciato vuoto da Emiliano Moretti nella difesa a tre di Mazzarri.