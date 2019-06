Primavera, Coppitelli dopo Atalanta-Torino 4-3: “Stagione memorabile”. E sul futuro…

La serata di Parma è amara per il Torino Primavera, che viene eliminato in semifinale: 4-3 per l’Atalanta dopo 120 minuti di battaglia. Così Federico Coppitelli commenta quanto accaduto. “Il Toro non muore mai ma non è solo forza caratteriale. Questo concetto è stato rimarcato troppo, noi giochiamo per le qualità che abbiamo, nel modo consono alle nostre caratteristiche: verticalità, intensità. Poi è ovvio che si incontrano squadre importanti organizzate bene. E ci sta che nel primo tempo la partita non ti riesca come ce l’hai in mente. Abbiamo preso un gol, è vero che potevamo subirne altri. Loro hanno dei giocatori di livello mondiale per la categoria. Hai la palla ma poi ti pressa Ta Bi, ti pressa Kulusevski, ti pressa Piccoli: non sempre le cose ti riescono. Chiaramente il primo tempo non ci è riuscito come volevamo. Poi nel secondo tempo abbiamo giocato con più sfrontatezza. Abbiamo fatto gol all’ultimo minuto ma poi abbiamo preso gol con un giocatore a terra. Credo che il pareggio sia stato meritato, poi i supplementari sono delle sliding doors. Facciamo i complimenti agli avversari: se c’è una squadra che merita di vincere più delle alte è l’Atalanta. La formula ci ha dato una chance, e oggi ce la siamo giocata al meglio”.

Scheda 1 di 4