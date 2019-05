Toro News Award 2018/2019, la classifica finale: Belotti vince, Sirigu-Izzo sul podio

Come già annunciato la scorsa settimana, il Gallo Belotti si è aggiudicato la seconda edizione del Toro News Award: il premio gli verrà consegnato questa settimana, prima della partita contro la Lazio di domenica alle 15. Per quanto riguarda il match di domenica scorsa contro l’Empoli invece, vi abbiamo chiesto, per completare la classifica finale, quali siano stati i migliori in campo e la vostra scelta è ricaduta su Salvatore Sirigu come primo migliore in campo: cinque punti per l’estremo difensore granata che chiude in classifica a 47 punti a soli 5 punti dal primo, Andrea Belotti per l’appunto già vincitore del Toro News Award. Secondo migliore in campo Iago Falque che ha firmato la rete del momentaneo pareggio granata, terzo il Gallo Belotti che guadagna il suo ultimo punto in classifica.

LE REGOLE – Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui ogni utente avrà a disposizione due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2018/2019 succedendo nell’albo d’oro a Nicolas Nkoulou, campione 2017/2018. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

LA CLASSIFICA FINALE

52 PUNTI: Belotti

47 PUNTI: Sirigu

36 PUNTI: Izzo

30 PUNTI: Ansaldi

29 PUNTI: Nkoulou

24 PUNTI: Falque

23 PUNTI: Baselli, Berenguer

13 PUNTI: Meitè

11 PUNTI: Rincon

9 PUNTI: Parigini, Aina

7 PUNTI: Zaza

6 PUNTI: Lukic

3 PUNTI: Ichazo, Moretti, De Silvestri