Bilancio Torino 2018, i ricavi da sponsor diritti tv crescono ancora. E nel 2019…

Da ormai 5 anni, qui su Toro News, analizziamo voce per voce il bilancio economico-finanziaro e lo stato patrimoniale del Torino FC, con l’obiettivo di di dare ai nostri lettori una visione che sia il più precisa possibile di quella che è la situazione economica in casa granata. E in questo finale di stagione, conclusosi con il Torino al settimo posto in classifica della Serie A, non saremo da meno: si parte con l’analisi del bilancio dell’anno solare 2018, da poco pubblicato dalla società presieduta da Urbano Cairo. In questa puntata analizzeremo i ricavi al netto della gestione dei calciatori (ovvero escludendo le plusvalenze): quelli generati da diritti tv, sponsor e pubblicità.

Ma quanto incidono davvero i diritti tv sul valore della produzione di una squadra di Serie A? Nel caso del Torino circa il 30% del fatturato è da ricondurre ai diritti tv, che nell’esercizio 2018 hanno battuto la cifra record di 50.992 milioni di euro registrata nel 2017; arrivando a toccare i 54.109 milioni di euro. Cifra destinata ad aumentare ulteriormente nel bilancio del prossimo esercizio (2019), che beneficerà del settimo posto conquistato dal Torino nel campionato 2018/2019 più gli eventuali introiti derivanti dai diritti tv legati all’Europa League. Nel caso in cui la società di Urbano Cairo dovesse essere ripescata al posto del Milan; a forte rischio sanzioni dalla Uefa.

