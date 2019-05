I numeri e i trofei della carriera di Moretti: dall’Europeo Under 21 alle 601 presenze

Come ormai sanno bene tutti, quella di domenica contro la Lazio sarà per Emiliano Moretti l’ultima partita con una maglia da calciatore addosso: infatti, come dichiarato da lui stesso nella conferenza stampa di mercoledì, il difensore italiano si ritirerà dal calcio professionistico. Moretti ha cominciato la sua carriera da professionista nella Lodigiani, debuttando in Serie C1 nel 1998. Da lì è iniziata l’ascesa del difensore di Roma: vediamo i numeri della sua carriera.

PRESENZE – Emiliano Moretti domenica allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Lazio giocherà la partita numero 601 della sua carriera e precisamente, sarà la 174esima gara del XXI secolo: è il giocatore che ha disputato il maggior numero di incontri con la maglia del Torino in Serie A dal 2000 ad oggi. In Serie A l’attuale numero 24 granata ha disputato ben 366 presenze – 367 con la Lazio – con le maglie di Fiorentina, Juventus, Modena, Bologna, Genoa e Torino. La squadre con la quale ha disputato il maggior numero di partite è proprio il Torino, con il quale ha collezionato ben 174 presenze fino a qui. Per quanto riguarda le presenze nelle coppe: sono 28 le presenze in Coppa Italia (4 con la Fiorentina, 3 con la Juventus, 2 col Bologna, 7 col Genoa e 12 col Torino), 6 le presenze in Coppa Uefa con la Fiorentina nella stagione 2001/2002, 24 le presenze in Champions League (3 con la Juventus e 21 con il Valencia), 11 le presenze in Copa del Rey e 2 in Supercoppa spagnola con il Valencia dal 2004 al 2009 e 1 la presenza in Supercoppa italiana con la Juventus nella stagione 2002/2003. Inoltre Moretti è il più anziano debuttante nella storia della Nazionale italiana, avendo giocato la prima gara (amichevole) contro l’Albania, il 18 novembre 2014 a 33 anni. Con la Nazionale ha collezionato 2 presenze.

GOL E PALMARÈS – In carriera Moretti ha segnato in totale 11 gol, 5 di questi con la maglia granata. Nel Palmerès del numero 24 granata c’è una Coppa Italia vinta con la Fiorentina nella stagione 2000/2001, una Supercoppa Italiana vinta con la Juventus nel 2002, una Coppa di Spagna vinta nella stagione 2007/2008 con il Valencia e una Supercoppa Uefa vinta sempre con il Valencia nel 2004. Un trofeo importante, Emiliano l’ha vinto anche con la maglia azzurra: era infatti nella rosa dell’Italia Under 21 che ha vinto, nel 2004, l’Europeo di categoria che si giocò in Germania. Ora a Moretti non resta che giocare l’ultima partita della sua carriera, prima di lasciarsi il passato di calciatore alle spalle e, a partire dalla prossima stagione, ricoprire il ruolo di dirigente del Torino.