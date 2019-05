Mazzarri pre Torino-Lazio: “Moretti non gioca titolare”. E sull’idea ripescaggio…

Il tecnico granata, Walter Mazzarri, presenta la sfida contro la Lazio di Inzaghi, avversaria dell’ultima giornata del campionato dei granata nella stagione 2018/2019, dalla Sala Conferenze dell’Olimpico Grande Torino.

A breve il tecnico farà il suo ingresso in sala dando inizio alla conferenza.

Ecco Mazzarri, via alle domande.

“Spero molto di chiudere bene quest’anno. Non mi è piaciuto come abbiamo perso a Empoli dopo un girone di ritorno come quello che abbiamo fatto. Voglio che i miei giocatori quando perdono ci stiano male. E’ stata la più brutta sconfitta di quest’anno e ci siamo rimasti male. Dobbiamo dimostrare che è stato un incidente di percorso anomalo. Affrontiamo una signora squadra e dunque sarà ancora più bello. Mi fa piacere sapere che anche domani ci sarà lo stadio pieno e che nel girone di ritorno c’è stato un incremento sostanzioso di tifosi. Vuol dire che abbiamo saputo ricreare l’entusiasmo. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito anche in trasferta dimostrando attaccamento e calore. Domani dunque deve essere una bella festa”.