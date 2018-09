Soriano, a Udine un nuovo inizio: Europa e Nazionale gli obiettivi

Arrivato in extremis, Roberto Soriano è uno dei colpi più importanti del calciomercato granata. Insieme a Simone Zaza il centrocampista nato a Darmstadt, che si è presentato ufficialmente ieri ai giornalisti e ai tifosi, ha contribuito ad alzare notevolmente l’entusiasmo dell’ambiente e anche il bagno di folla nell’evento di ieri l’ha dimostrato. Soriano punta a diventare uno dei diamanti di questo Torino e nonostante la condizione ancora precaria, le tre partite disputate finora sono state positive. Anche ad Udine, l’ex Villarreal partirà probabilmente titolare: “Queste tre partite mi sono servite, ora manca poco e poi sarò al 100%”.

CONDIZIONE – Soriano si è inserito in tempi record: pur non essendo ancora al top della condizione, il centrocampista ha già collezionato 3 presenze di cui 2 da titolare. L’infortunio di Baselli ha sicuramente accelerato un processo che, date le pretese tattiche e di corsa di Mazzarri, sarebbe sarebbe stato più lungo. Invece Soriano si sta prendendo il Torino e visto che la condizione ottimale è vicina, il suo rendimento può solo migliorare.

TORO E NAZIONALE – “Il primo obiettivo è far bene con il Toro, poi la nazionale è una conseguenza.” In un momento di vuoto generazionale, Soriano può puntare al ritorno in Nazionale. Non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per l’esperienza accumulata in giro per l’Europa. L’ultima esperienza in Spagna lo ha arricchito: “In Italia c’è più tattica e il livello è alto, anche visto l’arrivo di un grande campione come Cristiano Ronaldo. Ma in Spagna ho imparato a giocare palla a terra e a tentare con più disinvoltura le giocate personali, che lì sono molto apprezzate”. E allora il ritorno in Serie A, e soprattutto al Torino che per sua stessa ammissione è sempre stata una grande squadra, con una grande società alle spalle. Per conquistare obiettivi di squadra, ma anche personali, pur non ammettendolo esplicitamente: a partire da Udine, Soriano vuole prendersi Toro e Nazionale.