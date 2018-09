Torino, Soriano si presenta: “Ho detto sì in mezz’ora”. E quel consiglio di De Silvestri…

–

19.40 Termina la presentazione di Roberto Soriano, che ora si concede alla sessione di foto e autografi con i tifosi.

18.36 Il giocatore ha poi aggiunto: “Il mio ruolo preferito? Nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 sarà l’interno o una dele due mezze punte. Penso che lì darò il mio 100%. Mazzarri mi sembra molto preparato, ho avuto modo di conoscerlo poco quando allenava la Sampdoria perché io ero in Primavera. Cura molto la fase difensiva, e se riusciamo a farla bene la squadra poi dimostra molta qualità. Il mio compito in difesa? Io do il 100% dalla difesa all’attacco, questa è la cosa positiva di questo gruppo, il punto forte di questo Toro. Il numero 6 non ha significato particolare. La prima impressione con i tifosi è stata positiva, avevo già avuto modo di conoscerli da avversario, ora li ho a mio favore ed è ancora più bello.“

18.30 Comincia a parlare Roberto Soriano: “Nazionale? Per la maglia che indosso oggi sono molto onorato di rappresentare il Toro in questo evento e speriamo che la maglietta porti fortuna per domenica. La Nazionale è sicuramente un obiettivo, ma viene dopo, sarà una conseguenza del mio campionato. Il mio primo pensiero sul Toro? Quando mi ha chiamato il procuratore parlandomi del Torino, ho accettato subito. Il tutto è successo in mezz’ora. Poi ho sentito subito De Silvestri che è stato mio compagno anche alla Sampdoria, che mi ha parlato solo bene di questo ambiente, il che mi ha aiutato. Se sarò contento alla fine? Lo sarò se lo saranno i tifosi…“

18.15 Il giocatore concede qualche scatto ai tifosi presenti

18.14 Presentata proprio adesso la terza maglia, indossata da Roberto Soriano.

18.11 Interviene, poi, anche lo stesso Antonio Comi: “Ringrazio la Kappa per l’ospitalità e Nalli, nostro compagno di viaggio da un po’ di anni. Per noi è un onore essere qui per la presentazione della nuova Suzuki Jimny e della nuova terza maglia.“

18.10 Comincia la cerimonia: parla Fulgenzi della Basic Net, al fianco del presidente della Suzuki Italia Nalli e Antonio Comi: “La società dimostra vicinanza a tifosi e sponsor con questo evento nel cuore di Torino“

18.07 In questo momento è arrivato Roberto Soriano: a breve comincerà la presentazione della terza maglia. Presenti circa cento tifosi in via Lagrange al Kappa Store.

Amiche ed amici di Toro News ben ritrovati per questa diretta, durante la quale verrà svelata la terza maglia da Roberto Soriano, in collaborazione con Suzuki. La maglia ha un significato particolare per il Toro, che vuole presentare tre novità: la nuova Suzuki Jimny, la terza maglia e l’acquisto Roberto Soriano.