Torino, Petrachi può portare con sè due uomini: possibile rivoluzione in società

Giugno 2019 sarà teatro di una notevole rivoluzione in seno al Torino. Già, perchè quello che era un organigramma dirigenziale caratterizzato dalla continuità, rimasto inalterato sostanzialmente per anni, sta subendo un grande scossone. Si tratta, ovviamente, della partenza di Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo, che nelle scorse ore avrebbe già presentato le dimissioni, potrebbe scegliere di portare con sè nella nuova destinazione (che, come da più parti viene confermato, dovrebbe essere la Roma) due uomini di fiducia quali il segretario generale del Torino, Pantaleo Longo – in carica dal 2012 – e il capo scout, Antonio Cavallo. Arrivato in granata nel 2009 come vice di Giancarlo Camolese, Cavallo ha poi saputo farsi largo in società diventando uno degli uomini di punta del comparto dirigenziale votato al calciomercato.

Uno scenario che, qualora si realizzasse, costringerebbe Urbano Cairo e i suoi collaboratori a colmare diverse lacune in società. Se, come appare probabile, Massimo Bava sarà chiamato ad una promozione come uomo-mercato della prima squadra, ad esse si aggiungerà quella di responsabile del settore giovanile: un ruolo strategico che è stato occupato con grandissimo profitto da Bava in questi anni. La soluzione andrà cercata con cura, senza dubbio. In un mese di giugno che, salvo sorprese, vedrà il presidente Cairo chiamato a una notevole ristrutturazione dell’apparato societario del Torino. In panchina, invece, un punto fermissimo: Walter Mazzarri.