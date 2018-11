Toro, i grandi margini di miglioramento di Ola Aina

“Tra i migliori in tutti i dati”. Questo il riassunto del “Toro in numeri” dedicato a Ola Aina (leggi qui), vera sorpresa di questo altalenante Torino di inizio stagione. Numeri che certificano l’exploit del laterale di proprietà del Chelsea, che ha sorpreso un po’ tutti in questo inizio stagione, in fase difensiva come in offensiva – dove guida la speciale classifica riguardante i dribbling di squadra. Tuttavia, il ventiduenne ha ancora grandi margini di miglioramento. Vediamo nel dettaglio dove.

DAVANTI – In fase offensiva, Aina sta migliorando molto negli inserimenti e questo fuori da ogni dubbio (come per altro sottolineato dallo stesso nel post Samp). Ad ogni modo, c’è ancora modo di migliorare sostanzialmente nella precisione: giocando sulla sinistra e rientrando sul destro (suoi piede preferito), la precisione nei tiri può crescere, visto che 7 degli 8 tiri effettuati sono stati fuori dallo specchio della porta.

DIETRO – Aina, poi, deve imparare a giocare più semplice. Il ragazzo ha grande personalità ed è in un momento di fiducia, ma tende spesso e volentieri a farsi ingolosiere, fidandosi troppo dei suoi buoni mezzi tecnici. Di qui, infatti, nascono i 160 palloni persi e i 78 passaggi sbagliati sugli oltre 350 effettuati: non male, ma per chi vuole diventare un laterale completo ci sono evidenti imprecisioni che devono essere limate.

Bella sorpresa sì, ora deve diventare garanzia. Aina ha tutto per diventare un perno imprescindibile di questo Toro, e la strada è senza dubbio quella giusta. Il ragazzo non deve però correre il rischio di adagiarsi nei complimenti e negli elogi: il focus deve rimanere ben fisso sugli obiettivi personali e di squadra. Con una sola parola d’ordine: umiltà.