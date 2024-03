Caso Seck, chiesto il rinvio a giudizio per il procuratore Bucarelli

È stato chiesto il rinvio a giudizio per Enzo Bucarelli, Pm di Torino accusato dalla procura di Milano di aver soppresso elementi di prova nell'ambito dell'inchiesta su Demba Seck. Nello specifico, come riportato da Repubblica, l'accusa rivolta al Pm è di frode in processo penale e depistaggio. Bucarelli avrebbe cancellato dal telefono del calciatore granata, ora in prestito al Frosinone, alcuni video intimi girati insieme all'ex fidanzata ignara di essere ripresa per poi divulgarli ad amici, vicenda che aveva portato all'apertura di un fascicolo per revenge porn. La questione si era risolta con l'archiviazione delle accuse nei confronti di Seck in seguito a un accordo transativo tra calciatore ed ex fidanzata. In merito la ragazza aveva affermato: "Dopo la denuncia sono stata contattata dal pm, che mi ha detto che non c'era stata alcuna divulgazione dei video e di definire con una transazione la vicenda, individuando una cifra per il risarcimento, una somma che poteva essere tra i 500 e i 3000 euro." Dunque Bucarelli avrebbe indotto la ragazza ad accettare la via della transazione, elemento chiave nell'archiviazione del fascicolo. Ora è stato chiesto che la posizione del Pm venga giudicata a processo, la Procura di Milano insiste su due elementi: la cancellazione delle prove di revenge porn dal cellulare di Seck e il mancato sequestro del telefono.