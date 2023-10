Juve-Toro, il derby in sostegno della ricerca di Candiolo: ecco l’asta benefica

I capitani di Torino e Juventus hanno rappresentato le loro squadre come volti di una campagna benefica alla quale hanno partecipato le due società torinesi a pochi giorni dal derby. Ricardo Rodriguez per il Toro e Danilo per la Juve hanno scattato una foto pubblicata sui social della Fondazione per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. I due calciatori nella foto tengono in mano due statuette raffiguranti l'opera di Nik Russo ispirata ai Toret della città. Ognuna di queste due statuette è stata modificata e pitturata dai calciatori delle due squadre. Queste due creazioni saranno messe all'asta presso CharityStars per una raccolta fondi con scopo benefico per sostenere la Ricerca e la lotto contro i tumori femminili.