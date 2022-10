Monza, Galliani chiede il rinvio del match col Bologna: “Giocatori sotto shock”

La notizia di stamattina circa l'intervento perfettamente riuscito di Pablo Marì ha rasserenato tutto l'ambiente Monza e non solo, ma la squadra brianzola si trova comprensibilmente ancora in stato di shock dopo l'accoltellamento del difensore spagnolo avvenuto ieri ad Assago. Per questo l'Ad dei biancorossi Adriano Galliani avrebbe chiesto il rinvio della partita contro il Bologna, in programma lunedì 31 ottobre alle 20.45. "Sono contento per l’esito dell’intervento, ma abbiamo chiesto di rimandare la prossima gara di campionato - racconta Galliani -. Ieri sera i nostri calciatori piangevano, ho parlato con Pessina al telefono per mezzora: la prima notizia che ci è arrivata è stata terribile. Sapevamo soltanto che Pablo era stato accoltellato, poi per fortuna l’allarme è rientrato. I ragazzi hanno insistito per venire in ospedale già ieri, volevano salutare Marí e stargli vicino in un momento complicato".