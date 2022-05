Watford, si separano le strade con Nkoulou: l’ex granata via a parametro zero

L'ex difensore granata e il Wadford si separano: scaduto il contratto, non verrà rinnovato

Nicolas Nkoulou e il Watford si separano. L'ex difensore granata era approdato quest'estate in Premier League con i migliori auspici, ritenendo che il club inglese potesse essere la spinta giusta per ripartire dopo quattro anni di Torino (122 presenze in maglia granata). Però le cose non sono andate come sperato, infatti Nkoulou ha raccolto appena 3 presenze in una stagione - complice anche una lunghissima assenza per un problema al legamento del ginocchio - con un totale di 168' giocati. Nkoulou era legato al club inglese da un contratto di un anno, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il termine scadrà e, come ha comunicato il club fresco di retrocessione, non seguirà il rinnovo. Negli scorsi mesi i media inglesi avevano parlato di un possibile proseguo qualora il giocatore potesse fornire più garanzie dal punto di vista fisico e il club avesse ottenuto la salvezza. Questo scenario alla fine non si è avverato. Nkoulou andrà quindi via a parametro zero.