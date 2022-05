Antonelli, ds del Monza: “Belotti? È un grande attaccante, non escludo nulla”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Monza Antonelli, dopo la promozione in Serie A

LE PAROLE - Dopo la promozione, a caldo, il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli (che ha un passato granata come calciatore) ha dichiarato quanto segue, anche in prospettiva di un mercato estivo per creare la squadra adatta al campionato di massima serie, e si è espresso sulla situazione di Belotti, tuttora a scadenza di contratto col Torino: "Il Monza prenderà giocatori di alto livello, esattamente come la proprietà. Con questa società puo' arrivare qualcosa di magnifico. Belotti? Troppo presto per parlarne; è un grande attaccante come tanti altri, non posso escludere nulla. Sicuro è che il mercato sarà rivolto a grandi giocatori, perciò non escludo nulla". Nei prossimi giorni si vedrà se dalle indiscrezioni si passerà a qualcosa di concreto, ma intanto l'uomo mercato del Monza non smentisce l'ipotesi di un clamoroso approdo di Belotti in Brianza.