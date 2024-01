Calciomercato, chi è Colombo: la punta che il Milan offre al Toro per Buongiorno

La carriera di Colombo: esordio col Milan da giovane e poi molti prestiti

Lorenzo Colombo è un calciatore ancora molto giovane che è nato l'8 marzo 2002 a Vimercate (MB) ma che gode già di una discreta esperienza tra i professionisti. Dopo aver svolto tutta la trafila delle giovanili con la maglia del Milan, arriva in Prima squadra ancora molto giovane nel 2020/21 ad appena 18 anni. In quella stagione gioca sia con la Primavera che con i "grandi" ottenendo 5 presenze in Serie A con la squadra di Pioli nella prima metà di campionato. A gennaio passa poi infatti in prestito alla Cremonese in Serie B trovando in cadetteria il primo gol tra i professionisti e scendendo in campo 13 volte. L'anno seguente, il 2021/22, la punta classe 2002 ha una nuova chance in Serie B dopo essere passato alla Spal nuovamente in prestito. Chiude il campionato con 6 reti in 34 presenze e a quel punto viene giudicato pronto per il grande salto in Serie A ma non ancora con la maglia del Milan perché per lui c'è un nuovo prestito all'orizzonte, quello al Lecce. Nel suo primo vero anno di massima serie, Colombo si fa spazio in Salento segnando 5 reti in 33 partite, numeri in linea con quanto fatto anche nell'attuale campionato che lo vede a quota 3 gol in 13 partite con il Monza, la nuova squadra che lo ha preso in prestito la scorsa estate dopo che il Milan ha scelto di optare per Jovic come vice Giroud. Un motivo di pregio per Colombo nella sua carriera è stato senza dubbio il rigore segnato lo scorso 28 maggio con il Lecce proprio sul campo del Monza (sua attuale squadra) un tiro dal dischetto che è valso la matematica salvezza della squadra pugliese nello scorso campionato di Serie A alla 37^ giornata.