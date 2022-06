Calciomercato, concorrenza inglese per Dovbyk: c’è il Nottingham Forest

Spunta una nuova pretendente per Artem Dovbyk , centravanti del Dnipro-1 finito nel mirino dei granata. Il Toro ha messo da tempo gli occhi sul centravanti ucraino ( QUI IL PROFILO ), individuato come uno dei principali candidati per prendere il posto di Belotti in caso di mancato rinnovo del Gallo. E il giocatore è fortemente intrigato dall'ipotesi granata, come ben noto, per il fatto di essere anche arrivato a Torino in avanscoperta per visitare le strutture qualche mese fa. Ma il Toro non è l'unico club interessato al nazionale ucraino (che solo pochi giorni fa ha perso la possibilità di giocare il Mondiale in Qatar). Nelle ultime ore sul giocatore è piombato anche il Nottingham Forest , alla ricerca di rinforzi dopo la promozione in Premier League.

VISITA A TORINO - Del resto lo stesso Lundovsky, la scorsa settimana, aveva messo in guardia i granata: "Altri club italiani ed inglesi hanno mostrato interesse per Artem. Il suo desiderio è giocare in uno dei massimi campionati europei". Il procuratore, al tempo stesso, aveva parlato del Toro come pista particolarmente concreta per il suo assistito: "Artem ha già visitato Torino, le strutture del club ed ha assistito ad una partita della squadra. Ivan Juric è costantemente in contatto con il connazionale Ivan Jovicevich, allenatore del Dnipro-1.È ancora presto per parlare di questo trasferimento come avvenuto, ma posso dire che è in una fase avanzata". Il Torino resta pienamente in corsa per il giocatore, ma dovrà guardarsi le spalle, definendo in fretta i piani per il reparto avanzato. E a tal proposito ovviamente tutto ruota intorno ad Andrea Belotti, che ancora non ha deciso il proprio futuro.