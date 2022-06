Calciomercato: Djuric può lasciare la Salernitana, Fiorentina su Lovato

Il calciomercato estivo sta pian piano spiccando il volo, con le squadre di Serie A che cercano di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Una delle società che si sta muovendo di più è la Salernitana che, dopo la salvezza storica, vuole subito programmare l'annata che verrà per essere preparata. Però i campani devono fare i conti con qualche giocatore che potrebbe lasciare Salerno. Uno di questi è l'attaccante centrale Djuric, che quest'anno si è messo in mostra: a quanto pare sono tre le squadre che si sono fatte vive per il giocatore, ovvero Fiorentina, Brentford e il Nottingham Forest, squadra appena tornata in Premier League.