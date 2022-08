Calciomercato: il Sassuolo chiude per Laurienté, la Roma prende Camara

Il calciomercato estivo sta per giungere al termine, con gli ultimi giorni che si prospettano particolarmente caldi in Serie A. Alcune squadre stanno cercando di piazzare i colpi dell'ultima ora, come il Sassuolo: i neroverdi infatti hanno fatto degli importanti passi avanti per l'acquisto di Laurienté, giocatore de Lorient che interessava molto anche al Torino ad inizio sessione di mercato, ma che a quanto pare è riuscito a trovare la quadra con la società di Carlo Rossi. Il ragazzo e la squadr afrancese si sono convinti ed è arrivato il "sì" definitivo a quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Nella giornata di domani l'ala è attesa in Italia per le solite visite mediche e poi la firma del contratto.