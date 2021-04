Calciomercato, dalla Spagna: “Su Nkoulou c’è il Betis Siviglia”

Calciomercato / Il difensore camerunense ha il contratto in scadenza con il Torino a giugno 2021

Nicolas Nkoulou ha il contratto in scadenza con il Toro, l'attuale accordo con la società granata terminerà infatti il prossimo 30 giugno. Ad oggi non ci sono novità concrete per il difensore camerunese, che è rientrato da pochi giorni dopo un lungo stop per Covid: anche perchè il Torino è impegnato pienamente nella delicata corsa salvezza e ha rimandato per ora i discorsi sul futuro. Ma è chiaro che un difensore del livello di Nkoulou che può svincolarsi a parametro zero fa gola a diversi club in Italia e non solo.