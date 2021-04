Torino, le ultime dal Filadelfia: Nkoulou torna ad allenarsi con la squadra

Report / Lavoro personalizzato per gli infortunati Lyanco e Singo

Questa mattina il Toro ha continuato la preparazione in vista della sfida di sabato sera in casa dell'Udinese. Da segnalare il rientro nel gruppo di Nicolas Nkoulou che ha svolto l'intera seduta di allenamento assieme ai compagni di squadra, dopo che era stato fermo a lungo causa Covid-19. Per quanto riguarda gli infortunati Singo e Lyanco, i due hanno continuato a eseguire un lavoro personalizzato per cercare di rientrare dai rispettivi problemi fisici. L'esterno ivoriano è alle prese con una distrazione al retto femorale della coscia sinistra, mentre il difensore brasiliano è stato colpito dalla lombalgia che lo ha già tenuto fuori nel derby, difficilmente i due saranno disponibili per la partita conto i friulani. Il resto dei giocatori granata invece dopo l'attivazione muscolare ha svolto un allenamento con esercitazioni a tema e poi il tecnico Davide Nicola ha diretto una partita di allenamento a ranghi misti. Il Torino tornerà in campo domani mattina per continuare la preparazione per la trasferta di Udine.