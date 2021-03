Torino, si ferma Singo: distrazione muscolare, salta il derby

L'infortunio / Si attendono ulteriori accertamenti per capire le tempistiche del recupero

Brutte notizie per Davide Nicola che perde Wilfried Singo proprio nella settimana del derby. L’esterno ivoriano questa mattina non si è allenato con la squadra a causa di un interessamento distrattivo al retto femorale della coscia sinistra. Si attendono ulteriori accertamenti per capire le tempistiche del recupero: salvo sorprese, tuttavia, l’ivoriano salterà il derby della Mole. Nell'allenamento mattutino di oggi i granata si sono sottoposti ad una seduta incentrata prevalentemente sulla tecnica. Nicola ha aperto l'allenamento prima con un risveglio muscolare e poi con un lavoro basato sulla forza.