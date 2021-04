Torino, Lyanco alle prese con la lombalgia: complicato il recupero per l’Udinese

Il brasiliano difficilmente recupererà in tempo per l'Udinese: Nicola va verso la conferma del trio difensivo Izzo-Bremer-Buongiorno

Nicolò Muggianu

Lyanco non dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per Udinese-Torino. Questo è quanto trapela dall'infermeria granata, che dal 31 marzo scorso "ospita" il centrale brasiliano classe 1997. L'ex San Paolo, infatti, in quest'ultima settimana se l'è dovuta vedere con una brutta lombalgia: una problematica acuta e dolorosa, che ha tenuto il 23enne lontano dai campi per oltre una settimana (nonostante in un primo tempo sembrava che il brasiliano potesse convivere col dolore) e che potrebbe prolungare la sua assenza fino al prossimo match casalingo contro la Roma.

LYANCO - Difficile, ad oggi, ipotizzare che Lyanco possa recuperare in tempo per partire con i compagni alla volta del Friuli in vista del match di sabato prossimo contro l'Udinese. Il centrale brasiliano nella giornata di ieri ha infatti proseguito con il lavoro differenziato che porta avanti ormai da più di una settimana e se anche dovesse riuscire a tornare ad allenarsi in gruppo prima del week end, potrebbe essere convocato, ma difficilmente lo vedremo in campo alla Dacia Arena.

A UDINE - A maggior ragione dopo la buona prova offerta dall'inedito terzetto difensivo che ha ben fronteggiato la Juventus di Cristiano Ronaldo nell'ultimo derby della Mole. Il trio composto da Izzo, Bremer e Buongiorno sembra infatti aver dato le giuste risposte a Nicola che, salvo sorprese, dovrebbe riaffidarsi agli stessi interpreti anche in vista del prossimo incontro contro l'Udinese. Oltre a Lyanco, infatti, il Torino in queste settimane ha dovuto fare i conti anche con l'assenza di Nkoulou: in panchina contro la Juventus, ma ancora lontano dalla migliore condizione atletica dopo il lungo stop causatogli dal Covid-19. Due buone ragioni, che con il passare delle ore stanno facendo sempre più propendere Nicola verso la conferma della difesa vista nell'ultimo derby.