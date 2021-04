Torino, Nkoulou al lavoro per ritrovare la condizione: difficile rivederlo ad Udine

Focus On / Piccoli e costanti miglioramenti da parte del difensore granata, che lavora un po' col gruppo e un po' a parte

Gualtiero Lasala

Il Torino, dopo il pareggio contro la Juventus, si prepara per una sfida da non sbagliare: l'avversario sarà l'Udinese di Gotti, in un match che servirà ai granata anche come prova del nove. Tra i giocatori che probabilmente non saranno della partita c'è ancora Nicolas Nkoulou, che è stato a casa alle prese col Covid-19 per circa un mese, ed ora sta cercando di recuperare.

LAVORO - "Arriva da una condizione lunga di Covid, davvero molto lunga. Dunque per lui c'è da rifare un percorso di ri-allenamento e di valutazione della forma fisica e di tutti quegli esami che servono post Covid". Queste erano state le parole di Nicola prima di Torino-Juventus. Il difensore, da alcuni giorni, sta lavorando in parte con il gruppo, ma non ha smesso di fare un lavoro atletico personalizzato. L'essere rimasto ai box per così tanto tempo gli sta impedendo ovviamente di avere la condizione fisica ideale per poter affrontare una gara di Serie A. Nicola lo sa, sta aspettando che il processo di reintegro si completi senza fretta, per evitare di incappare in altri infortuni che complicherebbero molto il percorso.

UDINE - Per questi motivi pare ancora difficile che Nkoulou abbia i 90 minuti nelle gambe. Il tecnico dei granata lo convocherà come fatto per il derby, ma la sensazione è che difficilmente lo terrà in considerazione per l'undici iniziale verso la prossima gara contro i friulani, dandogli tempo e modo di ristabilirsi completamente. I miglioramenti ci sono, piccoli e costanti: il difensore granata tornerà a disposizione, ma nel mirino ha soprattutto la sfida di campionato successiva, cioè Torino-Roma del 18 aprile.