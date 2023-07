Calciomercato, Lotito: “Ricci? Che ne so, io i ricci li mangio con gli spaghetti”

Il presidente Lotito è andato a far visita al ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. In hotel ha incontrato anche mister Sarri per parlare del mercato. All'uscita dell'albergo, dove alloggiano i biancocelesti, si è preso del tempo per rispondere alle domande di mercato dei tifosi. Queste le sue parole su Ricci: "Ricci? Che ne so, io i ricci li mangio con gli spaghetti". E ancora sull'attaccante: "Io faccio un discorso pratico e dico 'quello che devo fare lo so'. I confronti li abbiamo avuti prima della fine del campionato sulle esigenze che potrebbero migliorare la squadra. Bisogna dare le priorità e oggi sono queste. Serviva il sostituto di Immobile e l’abbiamo comprato. Abbiamo scelto uno dei migliori sul mercato. Sapevate che prendevo Castellanos? No. È uscito perché l'ho tirato fuori altrimenti non sapevate neanche chi fosse. Sanabria o Castellanos? Di che parliamo?".