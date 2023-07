Calciomercato, Ola Aina vicinissimo al Notthingam Forest

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, Ola Aina è pronto a firmare un contratto biennale con il Notthingam Forest, con possibilità che possa allungarsi fino al 2026. L'esterno ha lasciato i granata a parametro zero al termine della scorsa stagione dopo 113 presenze in 4 stagioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, durante le quali ha segnato due gol e realizzato 7 assist. Il nigeriano si rilancia nel club inglese, che si è appena salvato dopo una stagione tribolata in Premier League.