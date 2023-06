Calciomercato, Praet torna di moda: il Toro tenta l’affondo per il belga

Toro, Praet può essere un'occasione

22 presenze e 1 sola rete: questo è il magro bottino di Praet in Premier League in questa stagione. Il Leicester è arrivato terzultimo in campionato ed è retrocesso in Championship. Il belga ha solo più un anno di contratto con gli inglesi e il ritorno in Italia gli garantirebbe di giocare in un club dove c'è un allenatore che lo stima. Inoltre, dietro l'angolo c'è sempre il rischio per il Leicester di perderlo a zero. Per tutte queste ragioni il Torino si è fatto avanti e ieri c'è stato un incontro tra la dirigenza granata e quella inglese per pattuire una cifra. Probabilmente Vagnati spingerà sulla volontà del giocatore di tornare in Italia e di lasciare Leicester, dove le poche presenze gli hanno fatto mancare l'appuntamento con il Mondiale in Qatar con il Belgio. Proseguirà, quindi, parallelamente alle trattative per Miranchuk e Vlasic questo tentativo di riportare Praet in granata. Il belga, come aveva spiegato Vagnati lo scorso settembre, potrebbe inoltre giocare anche in mediana.