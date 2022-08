Calciomercato, stallo Miranchuk: entourage al lavoro per sbloccare, Toro al bivio

La Dea vuole prima chiudere Lookman, ma il Toro ha fretta: aspettare il russo o virare subito su altri obiettivi per la trequarti?

Alberto Giulini

Era tutto fatto per il trasferimento di Aleksey Miranchuk al Toro, fino allo stallo degli ultimi due giorni. Tra le società l'accordo era ormai definito nei dettagli: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro. Anche il giocatore aveva l'intesa con i granata ed era pronto a trasferirsi alla corte di Juric. Eppure l'Atalanta non ha dato l'ultimo via libera, facendo saltare le visite mediche inizialmente programmate per lunedì pomeriggio e quindi slittate a martedì mattina, prima dell'attuale stallo.

Manca il via libera: l'Atalanta aspetta Lookman

L'accordo tra le parti non è in discussione, ma l'Atalanta aspetta di chiudere per un sostituto prima di dare il via libera alla partenza di Miranchuk destinazione Torino. Salvo sorprese il nuovo innesto della Dea dovrebbe essere Ademola Lookman, vicino al trasferimento dal Lipsia a Bergamo per un'operazione da circa 15 milioni di euro. A quel punto gli orobici sarebbero pronti a dare anche l'ultimo ok per il trasferimento del trequartista russo in granata, ma l'entourage del giocatore è al lavoro per stringere sui tempi. L'intenzione è permettere a Miranchuk di aggregarsi al più presto alla corte di Juric, evitando in tal modo che i granata possano decidere di virare su altri obiettivi.

Toro al bivio: aspettare o virare su altri obiettivi

Non è infatti un mistero che in casa granata la situazione non sia delle più serene, le immagini dello scontro Juric-Vagnati parlano chiaro. Il mercato in entrata si è smosso negli ultimi giorni, ma con l'esordio in Coppa Italia e campionato ormai alle porte mancano ancora diversi tasselli da consegnare al tecnico. Il Toro dovrà dunque decidere come comportarsi: aspettare il via libera dell'Atalanta o virare immediatamente su altri profili? Tra l'altro, nello stesso ruolo, i granata continuano a seguire con grande interesse Praet e la scorsa settimana hanno presentato un'offerta per Orsolini. Il Toro dovrà dunque decidere come comportarsi, intanto l'entourage di Miranchuk è al lavoro per sbloccare la situazione e permettere al trequartista russo di partire alla volta di Torino.