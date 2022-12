Calciomercato Torino, Bayeye verso il prestito: Modena e Frosinone interessate

Brian Bayeye è oggetto di mercato: per lui si pensa ad un prestito in B

Beatrice Andreello

I Mondiali sono agli sgoccioli, mentre la Serie A e la sessione invernale del calciomercato sono alle porte: così il Torino, in Spagna, si sta preparando ad affrontare entrambe le cose. Il ds granata Vagnati sta prestando attenzione alle entrate, ma alcuni tra i giocatori ora in rosa potrebbero essere oggetto di prestiti: in particolare, Bayeye potrebbe lasciare il granata per questa seconda parte di stagione, per cercare un percorso di crescita con un’altra società.

Modena e Frosinone su Bayeye: si valuta — Secondo quanto raccolto da Toro News, sarebbero due le società attualmente interessate a Bayeye: il giocatore è arrivato in granata dal Catanzaro in estate, ma durante la prima parte della stagione non è riuscito a ritagliarsi lo spazio necessario affinché conquistasse la fiducia di Juric. Ecco perché il Torino sta pensando ad un prestito per il giocatore, in modo che possa continuare il suo percorso di crescita in un ambiente che potrebbe offrirgli qualche maggiore possibilità di visibilità, come la Serie B. Frosinone e Modena, come detto, sono le due squadre interessate, e la società granata le sta prendendo in considerazione: il club emiliano aveva già mostrato interesse per il giocatore quest’estate, ma Vagnati aveva poi avuto la meglio.

Il ritiro in Spagna per mettersi in mostra — Durante questa sosta dovuta ai Mondiali, il Torino ha svolto - e sta tutt’ora svolgendo - un ritiro in Spagna, e Bayeye è partito insieme a tutto il resto del gruppo. Obiettivo? Dare prova delle sue capacità e mettersi in mostra per mantenere l’interesse dei due club su di lui. Per farlo, il giocatore granata ha a disposizione, oltre agli allenamenti quotidiani, l’amichevole di domani - 16 dicembre - contro l’Almería per magari trovare un po’ di spazio a gara in corso. Il futuro di Bayeye, dunque, sembra già essere scritto: ora alla teoria serve solo mettere in atto la pratica.