Il portiere è in uscita dopo una stagione da fuori rosa

Da tempo ormai fuori rosa, Etrit Berisha va verso l'addio al Torino. Stando infatti a quanto riportato su gianlucadimarzio.com, il portiere albanese sarebbe vicino al trasferimento ai turchi del Karagumruk, squadra che milita nella prima serie nazionale. Dopo una stagione in cui non è stato schierato per nemmeno un minuto, l'ex Spal è destinato a partire e la pista turca sembrerebbe essere concreta.