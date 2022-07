Calciomercato Torino, Bremer vuole solo l’Inter: i segnali social

Un like ed un post su Instagram rendono evidente la volontà del giocatore. A breve incontro tra granata e nerazzurri per definire il trasferimento

Gleison Bremer è sempre più vicino all'Inter. Come riportato ieri - venerdì 15 luglio - su queste colonne , la trattativa è vicina ad una svolta decisiva. Tra lunedì e martedì infatti, è previsto un incontro tra il Torino e la società nerazzurra a Milano per definire le cifre del trasferimento del brasiliano, il quale, nel frattempo, non ha voluto nascondere la sua volontà, mandando chiarissimi segnali social.

Nella tarda serata di ieri, Bremer su Instagram ha in qualche modo voluto rendere esplicite le sue intenzioni per il futuro. Il brasiliano ha scelto l'Inter come sua priorità e non a caso ha posto un like ad una caricatura (comparsa sul profilo Instagram "Caricaturella") in cui il difensore è ritratto con la casacca nerazzurra.