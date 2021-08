Calciomercato Torino: Celesia verso l’Alessandria di Longo in prestito

Il difensore classe 2002 pronto alla prima esperienza in Serie B alla corte di Moreno Longo

Christian Celesia verso l'Alessandria di Moreno Longo. Il difensore classe 2002 di proprietà del Torino, che stasera ha seguito la squadra in Olanda (senza però raccogliere minuti), è pronto a vivere la prima esperienza lontano da Torino in Serie B, agli ordini di un tecnico cuore Toro come Longo. Il trasferimento dovrebbe essere siglato nelle prossime 24-48 ore (oggi l'Alessandria è impegnata in Coppa Italia contro il Padova) con la formula del prestito secco.Celesia è stimato da tutto il Toro e scenderà di categoria con l'obiettivo di fare esperienza e raccogliere minutaggio: i grigi hanno superato la concorrenza di altri club come la Vis Pesaro, manca poco per la conclusione dell'affare.