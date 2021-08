Calciomercato Torino: Celesia piace, ma è pronto a partire in prestito

Il difensore classe 2002 è uno dei giovani che più si è messo in evidenza durante il mese di preparazione a Santa Cristina in Val Gardena

Christian Celesia si è dimostrato uno dei giovani che più si è messo in evidenza durante il periodo di preparazione del Torino in vista dell'inizio della Coppa Italia e del campionato di Serie A 2021/2022. Al nuovo tecnico Ivan Juric, il difensore classe 2002 non dispiace di certo. Il difensore mancino classe 2002 cresciuto nel vivaio del Torino ha svolto un ritiro positivo sotto tutti gli aspetti, in cui ha messo in mostra discrete potenzialità, le stesse che convinsero il Torino a fargli firmare il primo contratto da professionista (un triennale) nel 2020. Celesia in queste settimane ha confermato di essere uno dei prospetti più interessanti usciti dal vivaio granata negli ultimi tempi.