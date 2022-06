Calciomercato Torino, da Solomon a Strefezza: il casting per la trequarti

Diversi nomi sul taccuino di Vagnati, che dovrà rimpiazzare almeno Brekalo e Pjaca in attesa di conoscere il futuro di Praet

Alberto Giulini

Lavori in corso in casa Toro, con l'obiettivo di consegnare ad Ivan Juric una rosa competitiva e che permetta di tentare l'assalto ad una competizione europea. Tra i reparti che necessitano di maggiori rinforzi c'è la trequarti. In attesa di definire la situazione di Praet, i granata hanno già salutato Brekalo e Pjaca che per motivi diversi non sono stati riscattati e faranno ritorno rispettivamente a Wolfsburg e Juventus. Al momento restano dunque a disposizione del tecnico una serie di giovani, tra chi era già in rosa e chi farà rientro dai prestiti. Chiaramente questi giocatori proveranno a giocarsi le proprie carte per convincere Juric, ma è ovvio che sarà comunque fondamentale ricorrere al mercato per rinforzare il reparto con almeno due innesti (tre in caso di mancata conferma anche di Praet).

Solomon e la preferenza per la Premier

Un profilo che piace molto a Davide Vagnati ed al suo staff è quello di Manor Solomon, classe 1999 dello Shakhtar Donetsk. Complice anche la triste e critica situazione dell'Ucraina, il giocatore è in uscita e può liberarsi a prezzi contenuti. Una circostanza che, unita al valore di Solomon, ha portato sul trequartista gli occhi di diverse squadre europee. Non manca dunque la concorrenza ed un altro ostacolo per i granata è la volontà del giocatore, che al momento preferirebbe un trasferimento in Inghilterra.

Djuricic a parametro zero

A proposito di occasioni, a fine mese scadrà il contratto che lega Filip Djuricic al Sassuolo. Il trequartista serbo è reduce da una stagione travagliata per via di un problema muscolare che lo ha tenuto ai box da fine ottobre a metà aprile, ma ora ha recuperato e rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero. A trent'anni Djuric è nel pieno della maturità calcistica e potrebbe rivelarsi un innesto di qualità per la trequarti. Nella lista di Vagnati c'è anche il suo nome.

La distanza per Joao Pedro

Non è un mistero che tra i giocatori seguiti dal Toro ci sia Joao Pedro, jolly offensivo che potrebbe essere impiegato nel ruolo di prima punta ma anche sulla trequarti. Il brasiliano lascerà sicuramente il Cagliari dopo la retrocessione dei sardi e c'è già stato un primo incontro tra società per provare ad imbastire l'operazione. Al momento la distanza tra le valutazioni dei due club è però importante e serviranno nuovi contatti per limare la differenza tra domanda ed offerta. E non bisogna trascurare la forte concorrenza per il giocatore, che fa gola a molte squadre di Serie A e non solo.

Laurienté, il profilo dalla Ligue 1

Tra i profili attenzionati per la trequarti c'è Armand Laurienté, classe 1998 del Lorient. Vagnati ed il suo staff seguono da tempo il francese, reduce da un buon campionato in Ligue 1: nel corso della stagione appena concluso ha collezionato 6 gol e 2 assist in 35 presenze. Laurienté ha dimostrato di essere molto duttile, potendo giocare sia a destra che a sinistra senza grosse difficoltà di adattamento. Anche in questo caso non mancano gli interessi di altre squadre di Serie A e per questo la concorrenza non manca, ma il giocatore del Lorient rappresenta una delle opzioni per rinforzare la trequarti anche se al momento non c'è ancora stato un affondo di mercato.

Il volto noto Strefezza

Un profilo molto noto a Vagnati è Gabriel Strefezza, reduce da una stagione da assoluto protagonista nel Lecce che ha centrato la promozione in Serie A. In 35 gare nel campionato cadetto, il brasiliano ha collezionato 14 reti e sei assist. Come già detto Strefezza è un giocatore che Vagnati conosce molto bene, avendolo portato in Italia quando lavorava alla Spal. Il venticinquenne di proprietà del Lecce va dunque inserito nella lista dei possibili rinforzi per la trequarti granata, ma anche in questo caso non c'è ancora stato un vero e proprio affondo con il club salentino.