Calciomercato Torino, è fatta per Okereke: visite mediche in serata con Masina

Torino molto attivo nelle ultime ore di calciomercato. In chiusura anche la trattativa per David Okereke. Come riporta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, è fatta per il passaggio dell'attaccante dalla Cremonese al Torino. L'attaccante, che attualmente milita nei lombardi, in questa stagione ha collezionato 17 presenze in Serie B segnando 2 gol e facendo un assist. Va a potenziare il reparto offensivo dopo le partenze di Nemanja Radonjic e di Demba Seck. Il Torino voleva un nuovo attaccante, non ha trovato l'accordo per e con Rafa Mir. Un'alternativa spuntata nelle ultime ore, come scritto da Toro News, era proprio Okereke. La trattativa è stata veloce e produttiva. Già in serata Okereke dovrebbe essere a Torino per svolgere le visite mediche di rito, alle quali si sottoporrà insieme all'altro acquisto odierno, ovvero Adam Masina. Anche Okereke, proprio come Masina, arriva in prestito con diritto di riscatto per la società di Urbano Cairo.