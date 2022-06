Calciomercato Torino, è fatta per Pellegri: ora l’attaccante è tutto dei granata

Scambio di documenti in corso, intesa con il Monaco per il riscatto del giocatore classe 2001 a 5 milioni più bonus

Il Torino è pronto a battere il primo colpo del calciomercato estivo: Pietro Pellegri diventerà a titolo definitivo un giocatore di proprietà granata. Da giorni era stato raggiunto un accordo con il Monaco, che deteneva il cartellino del giocatore e che aveva ceduto Pellegri al Toro a gennaio in prestito con diritto di riscatto. In queste ore vengono sistemati i dettagli nero su bianco. Le volontà di tutte le parti convergono e l’attaccante della nazionale Under 21 resterà in granata dietro pagamento di un assegno da cinque milioni più bonus secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com. Salvo sorprese, a breve sono attesi gli annunci ufficiali.