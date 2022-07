Calciomercato Torino, gli occhi della B su Segre: spunta anche il Palermo

Potrebbe esserci un nuovo campionato di Serie B nel futuro prossimo di Jacopo Segre. Il centrocampista classe 1997 si trova attualmente a Waidring in ritiro con il Toro, ma potrebbe cambiare nuovamente maglia per giocare con continuità. Dopo l’ottima stagione vissuta a Perugia e culminata con la qualificazione ai playoff, Segre è seguito con interesse in cadetteria.

Nelle scorse settimane si era raccontato degli interessi di Lecce e Cagliari per il centrocampista. L’ultima squadra ad essersi iscritta alla corsa a Segre è il Palermo. Il club rosanero è alla ricerca di giocatori di esperienza per affrontare il campionato cadetto e – come raccontato da Alfredo Pedullà – avrebbe messo nel mirino proprio il classe ’97. Segre è tutt’altro che incedibile per Juric, che nelle amichevoli estive gli ha fin qui lasciato spazio solamente nei minuti finali. Per quanto riguarda la formula del trasferimento, dato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, la soluzione più agevole sarebbe un’operazione a titolo definitivo. Il futuro del centrocampista potrebbe dunque essere a tinta rosanero, intanto continua a lavorare a Waidring agli ordini di Juric in attesa di novità.