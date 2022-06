La sessione estiva di calciomercato si aprirà ufficialmente in data 1 luglio ma sono già molte le trattative che hanno preso il via. Facciamo un punto della situazione per quanto riguarda le mosse iniziali in casa Toro con i nostri resoconti serali che ci terranno compagnia fino al 1° settembre, data di chiusura del mercato.