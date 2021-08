Calciomercato Torino, Jacopo Segre verso il Perugia in Serie B

Verso un nuovo in prestito il centrocampista. Dovrebbe esserci un diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di promozione

Gianluca Sartori

Il Torino è attivo in queste ore anche in uscita. Questione Jacopo Segre. Dovrebbe andare al Perugia, probabilmente in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione degli umbri (QUI IL NOSTRO LIVE DI GIORNATA). Ripartirà, quindi, dalla Serie B, dove ha militato nella seconda metà della passata stagione. Sarà nuovamente in Centro Italia. Nel 2020/2021 ha giocato a Ferrara nella Spal, mentre, se tutto verrà confermato, in questo 2021/2022 vestirà la casacca dell'ambizioso Perugia.