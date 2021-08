LIVE! Calciomercato, il penultimo giorno: preso Praet, accelerata per Zima

Il Milan sonda il terreno per Ounas. Lo riporta Sky Sport, svelando i dettagli della trattativa. I rossoneri hanno offerto 3 milioni per il prestito con diritto di riscatto. Non basterà: il Napoli cederebbe Ounas solo a titolo definitivo a 20. Ulteriore ostacolo: per Spalletti il giocatore non dovrebbe partire