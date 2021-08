Calciomercato Torino, Praet allo stadio per le visite mediche: la foto

Il centrocampista del Leicester approda alla corte di Juric in prestito con diritto di riscatto

Dennis Praet è arrivato alle 13.30 circa allo stadio Olimpico "Grande Torino" per le visite mediche. Nella serata di ieri era arrivata l'apertura del Leicester alla partenza del centrocampista belga. Poi, l'accordo con il Torino per un prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato secondo indiscrezioni a 15 milioni di euro. L'arrivo dell'ormai ex centrocampista delle Foxes, fa calare drasticamente le quotazioni del piano alternativo del Torino, Sofyan Amrabat. Praet infatti può giocare sia in mediana che sulla trequarti, così come Pobega. Praet svolge dunque le visite di rito prima di raggiungere la Nazionale del Belgio per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar: acquisto importante per il Torino, che innalza la qualità tra centrocampo e trequarti.