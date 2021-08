Calciomercato Torino: l’AEK Atene prende Zuber, svanisce l’ipotesi Falque

Svanisce l'ipotesi cessione dell'esterno spagnolo in Grecia, il Toro dovrà cercare un'altra sistemazione

La cessione di Iago Falque è una priorità del Torino, ma sfuma l'ipotesi AEK Atene. Il club granata aveva proposto l'esterno spagnolo ai greci negli scorsi giorni, ma ad oggi le speranze di vederlo partire verso Atene sono svanite. L'AEK infatti ha finalizzato l'acquisto di Steven Zuber dall'Eintracht Francoforte, esterno offensivo che può giocare anche sulla destra. Il Torino dovrà quindi cercare una nuova sistemazione per Falque, per liberarsi dell'ingaggio di oltre un milione e mezzo di euro del giocatore, bocciato in partenza da Ivan Juric.