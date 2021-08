Ormai agli sgoccioli il calciomercato ed in casa Toro c'è ancora molto da fare. Nella settimana appena conclusa si sono registrati pochi passi in avanti per quanto riguarda la prima squadra. La cessione di Lyanco al Southampton è stata ufficializzata ed in entrata si registra il solo arrivo di Tommaso Pobega dal Milan. Domani il mercato chiuderà i battenti e Vagnati è ancora a caccia di un centrale ed un trequartista.