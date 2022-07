Calciomercato Torino, Kumbulla non è da escludere: è un pupillo di Juric

Per il post Gleison Bremer non si può escludere a prescindere l'albanese in forze alla Roma, avendo un rapporto speciale con Juric

Andrea Calderoni

Marash Kumbulla resta un'alternativa per il dopo Gleison Bremer. Non si può scartare a prescindere dal mazzo dei nomi per la difesa del Torino l'albanese classe 2000 in forze alla Roma. Del resto il gradimento reciproco tra Kumbulla e Juric e tra Juric e Kumbulla è risaputo. Il centrale difensivo è esploso sotto il tecnico croato a Verona, meritandosi la chiamata della Roma. Il tecnico perciò apprezza le sue caratteristiche che ben si sposano per la difesa a tre e soprattutto per il ruolo di centrale del terzetto difensivo. Nello stesso tempo Kumbulla conosce Juric ed è riconoscente nei confronti del suo maestro. L'opportunità di vederlo in granata non si può escludere, soprattutto in una fase come questa di ricerca del profilo adatto per sostituire Bremer, che è destinato ad accasarsi altrove.

Kumbulla per il post-Bremer

Kumbulla potrebbe arrivare sotto la Mole in prestito o in prestito con diritto di riscatto. Il riscatto non sarebbe basso. La Roma l'ha strappato all'Hellas Verona per una cifra superiore ai 26 milioni di euro. Servirebbe quindi uno sforzo economico non indifferente per ottenere la proprietà del cartellino del giocatore. Nelle due stagioni nella capitale ha racimolato 56 apparizioni, dimostrandosi molto affidabile soprattutto nell'ultimo segmento dell'ultima annata. José Mourinho gli ha dato fiducia e lui l'ha ripagata. Tuttavia, è stato Juric nel 2019/2020 a lanciarlo in Serie A da titolare e a farlo conoscere un po' a tutti. Proprio per questo il feeling tra i due non manca e un tentativo per arrivare a Kumbulla potrebbe essere fatto, anche perché altri profili individuati per il dopo Bremer sono più lontani rispetto a qualche giorno fa (vedi Oumar Solet).