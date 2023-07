Calciomercato Torino, la Lazio prende Sow. Ricci verso permanenza e rinnovo

Samuele Ricci va ora verso la permanenza al Torino. O, almeno, diminuiscono drasticamente le possibilità di un trasferimento alla Lazio. Il club capitolino ha allenato il pressing delle ultime settimane sul Torino per il centrocampista toscano: troppo ampia la distanza tra domanda (25-30 milioni) e offerta (20 milioni bonus compresi). Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha cambiato obiettivo virando su Djibril Sow dell’Eintracht Francoforte, che dovrebbe sbarcare a Roma nelle prossime ore per circa 15 milioni.

Ricci-Torino, idea rinnovo di contratto

Ricci, che non ha mai puntato i piedi per lasciare il Toro, viaggia quindi verso la permanenza in granata. E a questo punto è naturale la prospettiva di un rinnovo sino al 2028 con adeguamento dell’ingaggio. Se la valutazione del club è da top player, dovrà esserlo anche il trattamento economico (attualmente gli emolumenti del giocatore si aggirano intorno ai 600.000 euro annuali). Il patron Cairo ha aperto alla possibilità e se ne parlerà a fine mercato, quando ci sarà la certezza della permanenza di Ricci al Torino.