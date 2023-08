Calciomercato Torino, Lazaro allo stadio per le visite mediche

Affare fatto, Valentino Lazaro torna ad essere un calciatore del Torino. La conferma è arrivata in questo martedì pomeriggio, con il laterale austriaco che si è presentato allo stadio Olimpico "Grande Torino" per le visite mediche poco dopo le 13:30. Il club granata lo acquista dall'Inter a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui quattro milioni di euro. Lazaro ha già giocato al Toro con la formula del prestito con diritto di riscatto nella stagione 2022/2023, ma il club granata ha scelto di non esercitare il diritto a inizio estate per poi affondare il colpo ad agosto inoltrato. Lazaro, che arricchisce un pacchetto esterni bisognoso di innesti dopo la partenza di Singo, dovrebbe firmare il suo contratto nelle prossime ore per poi unirsi subito alla squadra di Ivan Juric in vista di Milan-Torino di sabato sera.